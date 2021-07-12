Блогер рассказал, что основатель «Финико» Кирилл Доронин получил турецкое гражданство

Основатель компании «Финико», которую ЦБ признал финансовой пирамидой, Кирилл Доронин получил турецкое гражданство. Об этом рассказал основатель проекта «Железная ставка» Андрей Алистаров на своем youtube-канале.

По его данным, Доронин 13 июня получил турецкое гражданство. Алистаров показал фото документов — внутреннего и заграничного паспорта — на имя Онура Намика. На фото документов можно узнать Доронина.

Фото: pixabay.com

4 июня Центробанк включил «Финико» в список компаний и проектов с признаками незаконной деятельности на финансовом рынке. А в декабре 2020 года прокуратура Татарстана настояла на возбуждении уголовного дела об организации финансовой пирамиды «Финико».

