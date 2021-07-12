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Блогер рассказал, что основатель «Финико» Кирилл Доронин получил турецкое гражданство

13:59, 12.07.2021
Блогер рассказал, что основатель «Финико» Кирилл Доронин получил турецкое гражданство
Фото: finikoblog.ru

Основатель компании «Финико», которую ЦБ признал финансовой пирамидой, Кирилл Доронин получил турецкое гражданство. Об этом рассказал основатель проекта «Железная ставка» Андрей Алистаров на своем youtube-канале.

По его данным, Доронин 13 июня получил турецкое гражданство. Алистаров показал фото документов — внутреннего и заграничного паспорта — на имя Онура Намика. На фото документов можно узнать Доронина.

Фото: pixabay.com

4 июня Центробанк включил «Финико» в список компаний и проектов с признаками незаконной деятельности на финансовом рынке. А в декабре 2020 года прокуратура Татарстана настояла на возбуждении уголовного дела об организации финансовой пирамиды «Финико».

БизнесПроисшествия Татарстан
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