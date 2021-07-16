Защитника «Ак Барса» Фазылзянова арендовал «Адмирал»

Хоккейный клуб из Владивостока «Адмирал» арендовал 23-летнего защитника казанского «Ак Барса» Камиля Фазылзянова. Соглашение рассчитано на один сезон.

Фазылзянов провел 85 матчей в чемпионатах КХЛ, где набрал 11 (4+7) очков при показателе полезности «+4», сообщает пресс-служба «Ак Барса». В составе казанского хоккейного клуба он провел на льду 46 игр, набрав 8 (3+5) очков с показателем полезности «+3».

На этой неделе стало известно, что «Ак Барс» подписал контракт с 29-летним канадским нападающим с правым хватом Джорданом Уилом. Договор рассчитан на два года.



Татьяна Демина