Новости спорта

15:25 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Защитника «Ак Барса» Фазылзянова арендовал «Адмирал»

14:49, 16.07.2021
Защитника «Ак Барса» Фазылзянова арендовал «Адмирал»
Фото: ak-bars.ru

Хоккейный клуб из Владивостока «Адмирал» арендовал 23-летнего защитника казанского «Ак Барса» Камиля Фазылзянова. Соглашение рассчитано на один сезон.

Фазылзянов провел 85 матчей в чемпионатах КХЛ, где набрал 11 (4+7) очков при показателе полезности «+4», сообщает пресс-служба «Ак Барса». В составе казанского хоккейного клуба он провел на льду 46 игр, набрав 8 (3+5) очков с показателем полезности «+3».

На этой неделе стало известно, что «Ак Барс» подписал контракт с 29-летним канадским нападающим с правым хватом Джорданом Уилом. Договор рассчитан на два года.

Татьяна Демина
СпортХоккей Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также