«Ак Барс» подписал контракт с Джорданом Уилом

«Аа Барс» подписал контракт с 29-летним канадским нападающим с правым хватом Джорданом Уилом. Договор рассчитан на два года, сообщили в пресс-службе казанского хоккейного клуба.

«Уил — плеймейкер, это его главное качество, он умеет разыгрывать большинство и держать шайбу, может и взять игру на себя. Уверен, что североамериканская обученность вместе со скоростью позволят Джордану быстрее адаптироваться к КХЛ», — заявил генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин.

В НХЛ Уил играл за «Лос-Анджелес», «Филадельфию», «Аризону» и «Монреаль». Последний сезон хоккеист провел в «Лаваль Рокет» из АХЛ с 24 (7+17) очками в 34 матчах.



О том, что «Ак Барс» может подписать контракт с Уилом, сообщалось еще в апреле этого года.

