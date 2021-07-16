Волынец предложила проводить психологические консультации для школьников в период экзаменов

Фото: Максим Платонов (архив)

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила ввести регламент по психологической консультации школьников 9-х и 11-х классов в период подготовки и проведения экзаменов. Об этом пишет RT.

Тема ЕГЭ и ОГЭ и связанных с ними переживаний — одна из самых обсуждаемых в сфере образования с момента их внедрения, считает она.

Фото: Максим Платонов (архив)

Поддержка психологов при этом должна оказываться за счет средств государственного бюджета на заявительной основе. В дополнение к ним можно запустить телефон психологической помощи для выпускников, сдающих экзамены, отметила детский омбудсмен РТ.

На этой неделе в Минобрнауки РТ отчитались о результатах ЕГЭ в республике.