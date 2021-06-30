Клиентов банков предупредили о новой схеме интернет-мошенничества
До конца года клиенты российских банков могут потерять до 1 млрд рублей из-за новой схемы мошенничества в интернете, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Group-IB.
Киберпреступники начали подменять страницы подтверждения платежей 3-D Secure при покупке пользователями товаров и услуг в интернете. При этом банки воспринимают транзакции как легальные операции. Каждый месяц совершается около 3,7 млн таких мошенничеств.
Этот вид мошенничества обнаружили еще в конце 2020 года. Уже в первом полугодии 2021-го ущерб от него превысил 400 млн рублей. По прогнозам специалистов, ущерб до конца года может вырасти более чем в два раза — до 1 млрд рублей.
Торговые площадки убеждаются в том, что платеж совершает именно держатель карты по технологии 3-D Secure. Пользователю отправляется запрос на подтверждение транзакции в виде кода СМС — его нужно ввести в строку на странице оплаты. Мошенники же имитируют 3-D Secure, и их сложно отличить от настоящих, часто они содержат логотипы платежных систем Visa, MasterCard, МИР. Для банка платеж выглядит как легальный, соответственно, клиенту становится крайне сложно вернуть деньги.
В связи с возросшей киберпреступностью МВД заинтересовано в том, чтобы создать единую базу по киберпреступлениям, в которую войдут и данные Центробанка. В Минфине сообщают, что единый подход к формированию статистики киберпреступлений позволит эффективнее бороться и с мошенниками. Крупные российские банки (включая татарстанские) тоже позитивно отнеслись к этой идее. Стоит отдельно отметить, что раскрываемость киберпреступлений обычно не превышает 25% (согласно статистике федерального МВД).
Карантин подстегнул киберпреступность в 2020 году. За первые пять месяцев 2020 года количество интернет-мошенничеств подскочило на 85% — об этом год назад обеспокоенно сообщал Дмитрий Медведев.
А Банк России хочет упростить возврат средств жертвам кибермошенников. Для этого банковское сообщество подготовило законопроект, позволяющий автоматически блокировать спорную сумму на счете предполагаемого мошенника сразу после обращения пострадавшего.
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