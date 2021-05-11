Банк России намерен упростить возврат денег жертвам кибермошенников

Банк России хочет упростить возврат средств жертвам кибермошенников. Для этого банковское сообщество подготовило законопроект, позволяющий автоматически блокировать спорную сумму на счете предполагаемого мошенника сразу после обращения пострадавшего, сообщают «Известия».



Как подчеркнул изданию заместитель начальника департамента информбезопасности Центробанка Артем Сычев, курирующий ФинЦЕРТ, блокировка счета — очень важная мера, поскольку мошенники в большинстве случаев снимают средства в течение часа после перевода, в 47% — в течение 2-3 часов, лишь в 3% средства могут задержаться на счете до суток.

Мошенники используют сложную цепь переводов, в которых фигурируют подставные личности — дропы. Сейчас банки не могут блокировать зачисленные средства ни на одном из счетов или отказывать в выдаче денег.

Законопроект предполагает блокировку суммы на счете получателя на 25 дней, сообщил вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков.

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В январе «Реальное время» публиковало материал о масштабах киберпреступлений в России.

Маргарита Головатенко