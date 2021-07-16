В России выявили 25 704 случая COVID-19, побит новый антирекорд по суточной смертности

В России за минувшие сутки выявили 25 704 новых случая COVID-19. Общее число заболевших достигло 5 907 999, сообщает оперштаб РФ.

За сутки выздоровели 21 932 пациента с коронавирусом. За весь период пандемии от инфекции вылечились 5 300 908 россиян.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

За сутки умерли 799 человек. Это новый антирекорд. Отметим, что в стране четвертый день подряд фиксируется рекордная смертность от COVID-19. Общее число умерших от COVID-19 россиян — 146 868.

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