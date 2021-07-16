В Казани снимают онлайн-экскурсии проекта «Казань в гостях у вас»

В Казани уже приступили к съемкам онлайн-экскурсий проекта «Казань в гостях у вас», автор которого — аспирант Института управления, экономики и финансов КФУ Валентин Юшко.



Съемки уже проходили в Музее истории КФУ. Локациями для них станут и другие территории казанского университета. Университет в блоке тематических онлайн-экскурсий относится к студенческим — через них планируется рассказать молодежи других регионов о том, как живут казанские студенты.

Еще съемки пройдут в Болгаре, Свияжске, Казанском Кремле, экстрим-парке «Урам», Национальной библиотеке РТ, Национальном музее республики и на других объектах.

Фото: realnoevremya.ru

Отправиться в виртуальное путешествие зрители смогут уже осенью, сообщает пресс-служба вуза.

Маргарита Головатенко