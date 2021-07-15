Генеральный менеджер «Ак Барса» прокомментировал подписание контракта со Стивеном Кэмпфером

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин прокомментировал подписание годового контракта с 32-летним американским защитником, обладателем Кубка Стэнли Стивеном Кэмпфером.

— Мы совместно с Рафиком Хабибулловичем (генеральный менеджер «Ак Барса», — прим. ред.) этот вели диалог. Потом он немножко прекратился в июне месяце. Потом, когда он (Кэмпфер, — прим. ред.) принял решение, что он будет играть в России, мы перешли к конкретным действиям. В принципе, мы быстро договорились. Я считаю, что это хорошее приобретение для «Ак Барса», он опытный защитник.

5 июля стало известно о том, что «Ак Барс» подписал годовой контракт с 32-летним американским защитником, обладателем Кубка Стэнли Стивеном Кэмпфером. До этого он три сезона играл за «Бостон Брюинз». СМИ еще в апреле писали о том, что Кэмпфер может продолжить карьеру в России.

