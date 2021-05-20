СМИ: защитник «Бостона» Кэмпфер перейдет в «Ак Барс»
Защитник из системы клуба «Бостон» Стивен Кэмпфер может продолжить карьеру в России.
На 32-х летнего хоккеиста претендует казанский «Ак Барс», сообщает издание «Спорт-Экспресс». По их данным, стороны договорились о заключении контракта.
В текущем сезоне НХЛ Кэмпфер сыграл 20 матчей в регулярном чемпионате, в которых набрал 5 (2+3) очков при полезности «+3».
Всего в лиге хоккеист провел 231 игру, отметившись 39 (15+24) баллами за результативность.
Напомним, ранее «Ак Барс» подписал контракт со шведским нападающим.
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