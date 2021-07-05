«Ак Барс» подписал годовой контракт с американским защитником Стивеном Кэмпфером

Казанский «Ак Барс» подписал годовой контракт с 32-летним американским защитником, обладателем Кубка Стэнли Стивеном Кэмпфером. До этого он три сезона играл за «Бостон Брюинз».



У Кэмпфера в сумме более 500 матчей в НХЛ и АХЛ, отметил генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин. По его словам, он поможет команде в атаке и обороне.

«Ак Барс» рассчитывает на нового хоккеиста как на одного из лидеров обороны, сообщается в instagram-аккаунте клуба. О том, что Кэмпфер может продолжить карьеру в России, СМИ писали еще в мае.

В конце июня «Ак Барс» продлил контракт с защитником основной команды Дмитрием Юдиным. Новое соглашение хоккеиста с казанцами рассчитано до 30 апреля 2023 года.

