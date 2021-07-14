В Татарстан поступило 33 тыс. доз «Спутника V»

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстан поступила новая партия вакцины от коронавируса. В республику привезли 33 тыс. доз «Спутника V», сообщили «Реальному времени» в Министерстве здравоохранения РТ.

Напомним, в понедельник замминистра здравоохранения региона — начальник Управления здравоохранения исполкома Казани Владимир Жаворонков сообщил, что в Татарстане использовано свыше 90% доставленных доз вакцин от COVID-19.

Фото: Максим Платонов (архив)

На прошлой неделе он рассказал, что в республике есть определенные сложности с вакцинацией с точки зрения наличия препаратов. По его данным, последняя партия «Спутника V» поступила 7 июля.



«Буквально в течение считаных часов после поступления вакцины ее уже развозят по поликлиникам, процесс не останавливается ни на секунду. На складах у нас не остается ничего, — заверил татарстанцев Жаворонков.

Татьяна Демина