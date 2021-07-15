В Казани стартует процесс над экс-главой Минэкологии РТ — он отказался от тройки судей

Фото: «Реальное время»

Сегодня в Приволжском райсуде Казани намечен старт резонансного процесса по делу Агляма Садретдинова, обвиняемого во взятках и подстрекательстве к убийству. На предварительном слушании этот экс-руководитель Буинского района и министерства экологии Татарстана отказался от ранее заявленного ходатайства о рассмотрении его дела коллегией из трех судей, сообщил «Реальному времени» один из адвокатов подсудимого.



Напомним, в свое время именно позиция Садретдинова о тройке судей поспособствовала переносу процесса в Казань. Поскольку в Буинском горсуде всего трое судей и один из них успел получить отвод, так как свыше 10 лет назад в статусе адвоката защищал другого фигуранта дела о данном убийстве. В июне текущего года Верховный суд РТ решил направить дело в Приволжский райсуд Казани с учетом доводов защиты о том, как тяжело дается 69-летнему фигуранту каждая поездка в автозаке из СИЗО Казани в район — сам Садретдинов назвал ее пыткой.

В Приволжском райсуде Казани до формирования судейской тройки вопрос не дошел. Предварительное заседание проводил судья Тимур Зарипов, ему и предстоит рассматривать дело по существу. В его производстве уже находятся дела застройщика казанского таунхауса, строителя футбольных арен ЧМ-2018 и дело об аферах в БТИ и Росреестре.

Ходатайство защитников обвиняемого о прекращении преследования Садретдинова по процессуальным основаниям было отклонено как преждевременное. Довод адвокатов — прекращенное в 2010-м уголовное дело их клиента Следком «реанимировал» раньше, чем соответствующее разрешение суда вступило в законную силу.

Отставной ВИП-чиновник не признает вину ни в подстрекательстве к убийству буинского активиста Рашида Садыкова, застреленного в 2003 году, ни в получении взяток на 650 тысяч рублей за содействие в получении муниципальной недвижимости. Одна из жалоб в его защиту подана в Европейский суд по правам человека.

В 2014-м Приволжский райсуд Казани уже рассматривал другое уголовное дело Агляма Садретдинова — по превышению полномочий на министерском посту при подписании недостоверного акта о выполнении госконтракта на 5,8 млн рублей. Результатом разбирательства стало прекращение преследования обвиняемого за сроком давности.