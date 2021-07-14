Завтра в Татарстане вновь ожидается гроза, сильный ветер и град

Фото: Максим Платонов (архив)

В четверг, 15 июля, в Татарстане вновь ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

По прогнозам синоптиков, завтра днем и вечером на территории республики и в Казани местами ожидаются грозы, при которых порывы ветра могут достигать 17—22 м/с. Локально возможен град.

Напомним, сегодня в Татарстане местами прогнозируются грозы, сильный ветер порывами 15—20 м/с. Локально ожидаются сильный дождь, град.

Накануне в Тетюшском районе порывы ветра достигали 20 м/с, в Казани — 17 м/с. Из-за этого крышу здания Управления Министерства юстиции РФ по Татарстану снесло. Из-за сильного ветра упало несколько деревьев, в результате в Казани травмы получили три человека — две женщины, которых пришлось госпитализировать, и ребенок. Из-за скопления воды после сильного ливня в городе встали трамваи, а рабочим снова пришлось выйти на очистку засорившихся ливневок.

Татьяна Демина