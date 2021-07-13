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Татарстанцев вновь предупредили о грозе, сильном порывистом ветре и граде

14:19, 13.07.2021
Татарстанцев вновь предупредили о грозе, сильном порывистом ветре и граде
Фото: пресс-служба Кировского и Московского районов Казани

Синоптики Гидрометцентра РТ вновь предупредили татарстанцев об ухудшении погодных условий. Об этом сообщается на сайте организации.

Ночью и днем 14 июля на территории Татарстана и в Казани местами прогнозируются грозы, сильный ветер порывами 15—20 м/с, локально сильный дождь, град.

Фото: Максим Платонов (архив)

Сегодня днем в Казани прошел сильный дождь, сопровождавшийся сильным порывистым ветром. «Реальное время» собрало подборку из соцсетей фото и видео последствий стихии.

Татьяна Леухина
Общество Татарстан
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