Татарстанцев вновь предупредили о грозе, сильном порывистом ветре и граде
Синоптики Гидрометцентра РТ вновь предупредили татарстанцев об ухудшении погодных условий. Об этом сообщается на сайте организации.
Ночью и днем 14 июля на территории Татарстана и в Казани местами прогнозируются грозы, сильный ветер порывами 15—20 м/с, локально сильный дождь, град.
Сегодня днем в Казани прошел сильный дождь, сопровождавшийся сильным порывистым ветром. «Реальное время» собрало подборку из соцсетей фото и видео последствий стихии.
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