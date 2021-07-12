Врачи рассказали о двух «железных» основаниях для медотвода от вакцинации против COVID-19

Люди с тяжелой аллергической реакцией или гиперчувствительностью на компоненты ранее введенных препаратов могут получить медицинский отвод от вакцинации против COVID-19. Об этом пишет РБК.

Медицинские причины для отвода от прививки можно разделить на временные и абсолютные. К последним относится отек Квинке или анафилактический шок в том случае, если подобные ситуации возникали при предыдущей вакцинации от какого-либо другого заболевания.



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А вот аллергия на некоторые продукты, пыльцу или пыль не станет поводом для отказа от вакцинации. По данным специалистов, российские вакцины от COVID-19 не вызывают аллергических реакций, поскольку их компоненты «не перекрещиваются» с возможными аллергенами.

Второй серьезной причиной для медотвода является тяжелая реакция на ранее введенные вакцины: повышение температуры до 40 градусов в поствакцинальном периоде, покраснения, отеки на месте укола.

В июне директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о противопоказаниях для вакцинации «Спутником V». В минувшие выходные президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что в республике осталось порядка 66 тыс. доз вакцин от COVID-19. При нынешних темпах вакцинации препарата хватит на четыре дня.



Татьяна Леухина