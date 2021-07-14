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Самый глубокий в мире бассейн открыли в Дубае

00:28, 14.07.2021

Самый глубокий в мире открылся в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты). Об этом сообщило AFP.

Его глубина порядка 60 метров. Помимо основного резервуара там обустроен искусственный «затопленный город» — специально воссозданные руины древнего поселения.

Бассейн вмещает более 14 млн литров воды. Час посещения может стоить $135-410.

Алексей Нечаев
Общество
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