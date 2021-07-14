Самый глубокий в мире бассейн открыли в Дубае
Самый глубокий в мире открылся в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты). Об этом сообщило AFP.
Его глубина порядка 60 метров. Помимо основного резервуара там обустроен искусственный «затопленный город» — специально воссозданные руины древнего поселения.
VIDEO: Dubai has broken records once again with the world’s deepest swimming pool, which contains 14.6 million litres (3.8 mn gallons) of fresh water, a volume equivalent to six Olympic-size swimming pools #deepdivedubai pic.twitter.com/wmSc7BpMWj— AFP News Agency (@AFP) July 13, 2021
Бассейн вмещает более 14 млн литров воды. Час посещения может стоить $135-410.
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