Самый глубокий в мире бассейн открыли в Дубае

Самый глубокий в мире открылся в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты). Об этом сообщило AFP.

Его глубина порядка 60 метров. Помимо основного резервуара там обустроен искусственный «затопленный город» — специально воссозданные руины древнего поселения.

VIDEO: Dubai has broken records once again with the world’s deepest swimming pool, which contains 14.6 million litres (3.8 mn gallons) of fresh water, a volume equivalent to six Olympic-size swimming pools #deepdivedubai pic.twitter.com/wmSc7BpMWj