В Нижнекамске заселили 130-квартирный соципотечный дом

В Нижнекамске заселили 130-квартирный соципотечный дом №49-1 по улице 30 лет Победы, 33а. Об этом сообщили в Госжилфонде при президенте Татарстана.

10-этажный дом включает в себя три подъезда, 70 двухкомнатных и 60 трехкомнатных квартир, общая жилая площадь которых — 8,2 тыс. кв. метров. В них будут жить работники группы компаний «Татнефть».

Это уже второй соципотечный дом в Нижнекамске, который заселил Госжилфонд. Первым стал 120-квартирный дом №35 по улице Фикрята Табеева.

«Дополнительно сегодня в Нижнекамске в различной степени технической готовности находятся еще пять наших домов на 708 квартир. Их мы планируем сдать в эксплуатацию в 2021—2022 годах», — напомнил исполнительный директора Госжилфонда Марат Зарипов.

Всего в 2021 году фонд планирует построить в городах и районах Татарстана 161 дом на 280 тыс. кв. метров. Благодаря этому свои жилищные условия смогут улучшить 5 159 семей.

Напомним, на прошлой неделе в Казани в жилом районе «Салават купере» заселили соципотечный дом по проспекту Ильгама Шакирова, 5а. Это шестой и последний дом третьего квартала.



Татьяна Демина