В «Салават купере» заселили еще один соципотечный дом

Фото: Госжилфонд при президенте РТ

В Казани в жилом районе «Салават купере» сегодня заселили еще один соципотечный дом — по проспекту Ильгама Шакирова, 5а. Ключи от жилья в 340-квартирном доме №3-6 получили более 30 молодых семей, сообщили в Госжилфонде при президенте Татарстана.

«Дом №3-6 — шестой и последний дом третьего квартала. Всего с 2019 года мы здесь построили и передали казанским участникам жилищных программ в общей сложности 1614 квартир», — рассказал исполнительный директора Госжилфонда Марат Зарипов.

В новостройке 17 этажей, два подъезда, 138 однокомнатных, 168 двухкомнатных и 34 трехкомнатные квартиры общей площадью 15 тыс. кв. метров.

Фото: Госжилфонд при президенте РТ

В трех кварталах «Салават купере» продолжаются строительные работы на 21 жилом объекте на 2 546 квартир. Их планируется сдать в эксплуатацию в этом и следующем году. Всего в 2021 году Госжилфонд намерен возвести в Татарстане 161 дом на 280 тыс. кв. метров, что позволит улучшить жилищные условия более 5 тыс. семей.

В конце июня в «Салават купере» началось заселение 255-квартирного жилого дома № 4-5 по проспекту Ильгама Шакирова, 15/6. Там будут жить ветераны Великой Отечественной войны, работники бюджетных организаций и предприятий, молодые семьи, врачи-грантополучатели, дети-сироты и переселенцы из аварийного жилья.



Татьяна Демина