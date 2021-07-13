В Общественной палате предложили увеличить отпуск для некурящих россиян

Ежегодный отпуск для некурящих граждан предложили увеличить на десять дней, с такой инициативой выступил член Общественной палаты Султан Хамзаев.



В письме на имя премьер-министра Михаила Мишустина Хамзаев отмечает, что курящие граждане тратят на пагубную привычку до 60 минут во время работы, что за весь календарный год составит 20 рабочих дней. Он уточнил, что все издержки при этом ложатся на плечи работодателей и государства.

Право для некурящих сотрудников на дополнительные десять дней отпуска в году предлагается внести в Трудовой кодекс РФ. Предполагается, что это станет дополнительной мотивацией курящих сотрудников отказаться от привычки, сообщает RT.

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Маргарита Головатенко