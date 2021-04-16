Мурашко: «Мы все еще в числе стран с высокой распространенностью курения и пьянства»

Фото: Максим Платонов (архив)

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что, несмотря на снижение потребления россиянами алкогольной и табачной продукции, «мы все еще в числе стран с высокой распространенностью курения и пьянства».

Глава Минздрава РФ рассказал, что в стране с 2019 года объем потребления алкоголя на душу населения сократился с 10,6 до 9,4 литра, употребление табака — с 24,2% (взрослого населения) до 21,5%.

Мурашко обратил внимание, что курение и пьянство приводят к большому числу случаев летальных исходов среди населения трудоспособного возраста. Однако смертность от злоупотребления ими все же сократилась: среди мужчин — на 2,8%, среди женщин — на 1,6%.

Фото: publicdomainpictures.net

В Минздраве отметили, что продажи алкоголя за два года уменьшились на 3%, табака — на 6%.

Ранее сообщалось, что траты российской системы здравоохранения за год на курильщиков в стране составляют более 1,3 трлн рублей ($18,7 млрд). Согласно данным исследования Центра развития здравоохранения Московской школы управления «Сколково», на курящих людей в стране расходуется на 28,8% средств больше, чем на некурящих.

Татьяна Демина