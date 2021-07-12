В России могут ужесточить контроль за продажей одноразовых электронных сигарет

В России могут ужесточить контроль за продажей одноразовых электронных средств доставки никотина (ЭСДН). Ассоциация «Антиконтрафакт» обратилась к главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой усилить надзор за оборотом этих изделий, регуляторы уже обсуждают введение маркировки и сертификации, выяснил «Коммерсант».

Рынок таких устройств оценивается в 50–100 млн штук, при этом большая часть товара может продаваться без уплаты акциза и с нарушениями. Источники издания считают, что обеление этого сегмента лоббируют крупные табачные компании, которые могут вывести на рынок свои аналоги.

Популярность таких устройств растет, однако рынок отличается непрозрачностью, так как одноразовые ЭСДН не подлежат обязательной сертификации и не включены в систему маркировки. На упаковке устройств в ряде случаев нет информации на русском языке, потребителей вводят в заблуждение относительно состава, а концентрация никотина может превышать норматив 20 мг на 1 мл, а это уже может представлять опасность для здоровья.

Минсельхоз России поддержал идею усиления контроля за оборотом одноразовых ЭСДН. В ведомстве добавили, что первая редакция технического регламента ЕАЭС на продукцию с содержанием никотина уже разработана. В Минпромторге подтвердили, что с бизнесом уже прорабатывают вопрос эксперимента по маркировке одноразовых ЭСДН. Меры, направленные на сокращение нелегального оборота подакцизных товаров, поддерживают и в Минфине.



В России с 1 июля запретили продажу сигарет по цене ниже 108 рублей за пачку. В сентябре прошлого года Государственная дума России приняла закон о повышении акцизных ставок на табачную продукцию, в частности на электронные сигареты. Они начали действовать с 1 января 2021 года.



Татьяна Леухина