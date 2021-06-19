Гинцбург рассказал, при каких болезнях противопоказан «Спутник V»

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Делать прививку от COVID-19 вакциной «Спутник V» нельзя пациентам с какой бы то ни было болезнью в острой фазе. Например, при крапивнице и остром конъюктивите с прививкой нужно подождать две недели. Об этом рассказал для «РИА Новости» директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Вопреки распространенным заблуждениям, кардиобольных и больных сахарным диабетом вакцинировать нужно в первую очередь, говорит академик. Если они заболеют коронавирусом, они подвергнутся огромным рискам. Не являются предметом медотвода и бронхиальная астма, и гепатит С. Больным с онкологией в ремиссии тоже можно вакцинироваться — главное, чтобы болезнь не находилась сейчас в острой фазе. Но если пациент при этом принимает химиотерапию в виде цитостатиков — антитела не образуются, так что отсутствие цитостатиков в карте лечения — еще одно условие для прививки.

Напомним, вчера власти Москвы ввели временные правила оказания плановой медпомощи в столице. Перед тем как положить человека в больницу, будут проверять, есть ли у него прививка от коронавируса. Это касается всех больных, кроме пациентов с онкологическими заболеваниями и болезнями крови. Если у человека противопоказания к прививке — его будут госпитализировать. Экстренную помощь будут оказывать всем, независимо от наличия или отсутствия прививки.



Людмила Губаева