Минниханов заявил, что вакцины от COVID-19 в Татарстане хватит на четыре дня

В Татарстане осталось порядка 66 тыс. доз вакцин от COVID-19. При нынешних темпах вакцинации препарата хватит на четыре дня, заявил сегодня на совещании в Доме Правительства РТ президент Татарстана Рустам Минниханов.

Сейчас в республике работают 153 пункта вакцинации, в том числе 62 — мобильных. По данным на 10 июля, в республике привились 655 179 человек, что составляет 35,7% от плана. Глава республики сообщил о готовности развернуть дополнительные мощности.



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«Сегодня спрос на вакцины превышает поставки. В республике осталось порядка 66 тыс. доз, это при наших темпах вакцинации — на 4 дня. Будем работать по увеличению поставок в республику», — приводит слова Минниханова пресс-служба президента РТ.

В минувший четверг руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова сообщила, что власти республики запросят дополнительно поставить в Татарстан вакцину от COVID-19. Срывов в поставках препарата не наблюдалось, все вакцины поступали в республику регулярно и систематически.



Татьяна Леухина