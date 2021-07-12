Росстат: в Татарстане в мае смертность выросла почти на 3%

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане в мае 2021 года умерли 4 036 человек. Это на 2,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года (3 928 летальных исходов). Такие данные приводит Росстат.

Всего в январе — мае этого года в республике умер 20 961 человек. По сравнению с первыми пятью месяцами 2020 года смертность в Татарстане выросла на 12,1%, следует из подсчетов Росстата.

Рождаемость в Татарстане в мае 2021 года выросла на 1,7% — на свет появились 3 266 младенцев (3 211 в мае прошлого года). Всего в январе — мае в республике зарегистрировали 16 061, что на 532 меньше, чем за аналогичный период 2020 года (16 593).

Фото: Ринат Назметдинов

Напомним, по данным Росстата, в мае 2021 года основной причиной смерти 271 жителя Татарстана стал коронавирус: у 49 умерших COVID-19 идентифицирован в организме, у 222 — нет, но предполагается как главная причина летального исхода.



В России в мае 2021-го умерли 162 283 человека, 12 779 из них — от коронавируса. По подсчетам Росстата, в 2 192 случаях майских смертей в стране COVID-19 предполагается как основная причина смерти, но нужно проводить дополнительные исследования.



Татьяна Демина