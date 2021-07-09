Росстат: в мае от COVID-19 умерли 12 779 человек

В России в мае 2021 умерли 162 тысячи 283 человека. От COVID-19 скончались 12 779 россиян, такие данные приводит Росстат.

Ведомство разделяет умерших от коронавирусной инфекции на четыре группы:

COVID-19 как основная причина смерти — 12 779 человек. (смертность в этой группе в мае по сравнению с апрелем снизилась на 7,7%)

COVID-19 предполагается как основная причина смерти, но нужно проводить дополнительные исследования — 2 192 человек (прирост по сравнению с апрелем 2021 года на 2,7%)

СOVID-19 был сопутствующим заболеванием, повлиял на развитие иных болезней и способствовал появлению осложнений, которые ускорили смерть человек — 984 человек (снижение по сравнению с апрелем 2021 года на 11%)

COVID-19 был сопутствующим заболеванием, но никак не повлиял на смерть пациента — 2 740 (по сравнению с апрелем число таких случаев смерти снизилось на 23,3%).

Фото: mos.ru

Ведомство зафиксировало снижение число смертей от COVID-19 в мае по сравнению с предыдущим месяцем.

Сегодня Миздрав Татарстана сообщил о трех подтвержденных случаях смерти от COVID-19 в республике. За весь период пандемии от инфекции скончались 560 татарстанцев.

Вице-премьер России Татьяна Голикова объявила, что смертность в мае снизилась на 3,6% относительно апрельского показателя текущего года, а по сравнению с маем 2020 года — на 6,1%.

