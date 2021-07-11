Власти Гаити заявили о пытках президента перед его смертью

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Президент Гаити Жовенель Моиз подвергся пыткам перед тем, как был убит, заявил временно исполняющий обязанности премьер-министра Гаити Клод Жозеф в интервью ABC News.



Около 20 из наемников захватили, сейчас они находятся под стражей. По словам Жозефа, власти сейчас хотят добиться правосудия. Он подчеркнул, что у них есть «нужные люди под стражей».

Смертельное ранение 53-летний глава государства получил в ночь на 7 июля. Первую леди страны тоже ранили во время нападения, ее доставили в больницу. И.о. премьер-министра страны Клод Жозеф заявил, что в резиденцию президента пробрались несколько неизвестных граждан. Некоторые из них, по его словам, говорили на испанском языке. Совет министров ввел военное положение в республике на 15 дней.

Министр обороны этой южноамериканской страны Диего Молано Апонте заявил, что Жовенеля Моиза могли убить отставные колумбийские военные. Посол Гаити в США Бокчит Эдмонд также заявлял, что к убийству президента были причастны внутренние силы, и «нет сомнения в том, что (убийцам) помогли внутри страны».

На днях ООН получило письмо от властей Гаити с просьбой направить в республику войска. Вашингтон ответил отказом.

Маргарита Головатенко