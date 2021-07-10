ООН изучит письмо от Гаити с просьбой направить войска

ООН получило письмо от властей Гаити с просьбой направить в республику войска, оно находится на рассмотрении, сообщает «РИА Новости».



Специальная политическая миссия на Гаити (BINUH) изучает письмо. Однако «вопрос о вводе войск при любых обстоятельствах решается Советом Безопасности», — сообщил собеседник агентства.

Власти Гаити просят ООН направить войска для помощи в обеспечении безопасности страны, включая ключевые объекты инфраструктуры. Письмо датировано 7 июля.

Подозреваемых в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза задержали вчера на территории представительства Тайваня в Порт-о-Пренсе. На допрос забрали 11 человек. До этого полиция Гаити ликвидировала четверых причастных к убийству президента.

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Смертельное ранение 53-летний глава государства получил в ночь на 7 июля. Первую леди страны тоже ранили во время нападения, ее доставили в больницу. И.о. премьер-министра страны Клод Жозеф заявил, что в резиденцию президента пробрались несколько неизвестных граждан. Некоторые из них, по его словам, говорили на испанском языке. Совет министров ввел военное положение в республике на 15 дней.

Министр обороны этой южноамериканской страны Диего Молано Апонте заявил, что Жовенеля Моиза могли убить отставные колумбийские военные. Посол Гаити в США Бокчит Эдмонд также заявлял, что к убийству президента были причастны внутренние силы, и «нет сомнения в том, что (убийцам) помогли внутри страны».

Маргарита Головатенко