В убийстве президента Гаити подозревают отставных колумбийских военных

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Президента Гаити Жовенеля Моиза могли убить отставные колумбийские военные, сообщил министр обороны этой южноамериканской страны Диего Молано Апонте.



По предварительной информации, это граждане Колумбии, отставные служащие Национальной армии. Интерпол официально запросил информацию о предполагаемых убийцах у колумбийского правительства и Национальной полиции, сообщает «РИА Новости».

Правоохранительные органы Гаити ранее установили личности 28 подозреваемых в причастности к убийству президента. 26 из них — граждане Колумбии. Задержаны 17 преступников.

Посол Гаити в США Бокчит Эдмонд также заявлял, что к убийству президента были причастны внутренние силы, и «нет сомнения в том, что (убийцам) помогли внутри страны».

До этого полиция Гаити ликвидировала четверых причастных к убийству президента.

Смертельное ранение 53-летний глава государства получил в ночь на 7 июля. Первую леди страны тоже ранили во время нападения, ее доставили в больницу. И.о. премьер-министра страны Клод Жозеф заявил, что в резиденцию президента пробрались несколько неизвестных граждан. Некоторые из них, по его словам, говорили на испанском языке.

Совет министров ввел военное положение в республике на 15 дней.

Маргарита Голвоатенко