Памфилова опровергла информацию о возможном переносе выборов в Госдуму

Никаких обсуждений по поводу переноса выборов в Госдуму с сентября 2021 года не ведется. Об этом заявила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова.

Избирательный процесс уже запущен. Центральная избирательная комиссия и комиссии в регионах сейчас работают с полной отдачей, исходя из того, что голосование пройдет 17, 18 и 19 сентября, передает ТАСС ее слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ранее издание Ura.ru сообщило о возможном переносе выборов в Госдуму с сентября на конец года или следующую весну из-за пандемии COVID-19.

В конце июня заместитель председателя ЦИК РТ Олег Сквордяков сообщил, что Татарстан получит от Центризбиркома России 306 млн рублей на организацию и проведение выборов в Госдуму.

Татьяна Леухина