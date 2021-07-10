Памфилова опровергла информацию о возможном переносе выборов в Госдуму
Никаких обсуждений по поводу переноса выборов в Госдуму с сентября 2021 года не ведется. Об этом заявила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова.
Избирательный процесс уже запущен. Центральная избирательная комиссия и комиссии в регионах сейчас работают с полной отдачей, исходя из того, что голосование пройдет 17, 18 и 19 сентября, передает ТАСС ее слова.
Ранее издание Ura.ru сообщило о возможном переносе выборов в Госдуму с сентября на конец года или следующую весну из-за пандемии COVID-19.
В конце июня заместитель председателя ЦИК РТ Олег Сквордяков сообщил, что Татарстан получит от Центризбиркома России 306 млн рублей на организацию и проведение выборов в Госдуму.
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