Татарстану направят 306 млн рублей на проведение выборов в Госдуму
Татарстан получит от Центризбиркома России 306 млн рублей на организацию и проведение выборов в Госдуму. Об этом рассказал заместитель председателя ЦИК РТ Олег Сквордяков на заседании комитета Госсовета по госстроительству.
Поступление средств ожидается на следующей неделе. Затем будет принято решение о распределении по территориальным избирательным комиссиям.
В целом по России на выборы в Госдуму потратят 21,4 млрд рублей.
Выборы назначены на 19 сентября. Голосование будет проходить в течение трех дней. Сроки голосования определены с 17 по 19 сентября.
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