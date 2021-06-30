Татарстану направят 306 млн рублей на проведение выборов в Госдуму

Татарстан получит от Центризбиркома России 306 млн рублей на организацию и проведение выборов в Госдуму. Об этом рассказал заместитель председателя ЦИК РТ Олег Сквордяков на заседании комитета Госсовета по госстроительству.

Поступление средств ожидается на следующей неделе. Затем будет принято решение о распределении по территориальным избирательным комиссиям.

В целом по России на выборы в Госдуму потратят 21,4 млрд рублей.



Выборы назначены на 19 сентября. Голосование будет проходить в течение трех дней. Сроки голосования определены с 17 по 19 сентября.



Ольга Плешкова