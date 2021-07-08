Полиция Гаити ликвидировала четверых причастных к убийству президента

Фото: ru.wikipedia.org / VOA Creole Service

В правоохранительных органах Гаити уточнили данные о наемниках, которые причастны к убийству президента страны Жовенеля Моиза в ночь со вторника на среду.



«Четверо из них убиты, еще двое находятся под нашим контролем и допрашиваются. Трое полицейских, взятых в заложники, освобождены», — сообщил руководитель Национальной полиции Гаити Леон Шарль.

До этого власти республики сообщали о задержании предполагаемых преступников вечером, около 18.00 (01.00 мск).

Смертельное ранение 53-летний глава государства получил в ночь на 7 июля. Первую леди страны тоже ранили во время нападения, сейчас она в больнице. И.о. премьер-министра страны Клод Жозеф заявил, что в резиденцию президента пробрались несколько неизвестных граждан. Некоторые из них, по его словам, говорили на испанском языке.

Совет министров ввел военное положение в республике на 15 дней.

Маргарита Головатенко