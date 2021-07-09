Полиция Гаити задержала 11 подозреваемых в убийстве президента

Подозреваемых в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза задержали на территории представительства Тайваня в Порт-о-Пренсе. На допрос забрали 11 человек, сообщили в пресс-службе представительства.



Сотрудники правительства сообщили, что в четверг утром они получили информацию о том, что полиции Гаити необходимо проникнуть на территорию дипмиссии для преследования подозреваемых в убийстве президента. Правоохранительные органы Гаити получили согласие.

Операцию по задержанию начали в 16.00 (четверг, 23.00 мск). Операция прошла благополучно, сообщает ТАСС.

До этого полиция Гаити ликвидировала четверых причастных к убийству президента.

Фото: ru.wikipedia.org / VOA Creole Service

Смертельное ранение 53-летний глава государства получил в ночь на 7 июля. Первую леди страны тоже ранили во время нападения, ее доставили в больницу. И.о. премьер-министра страны Клод Жозеф заявил, что в резиденцию президента пробрались несколько неизвестных граждан. Некоторые из них, по его словам, говорили на испанском языке. Совет министров ввел военное положение в республике на 15 дней.

Министр обороны этой южноамериканской страны Диего Молано Апонте заявил, что Жовенеля Моиза могли убить отставные колумбийские военные. Посол Гаити в США Бокчит Эдмонд также заявлял, что к убийству президента были причастны внутренние силы, и «нет сомнения в том, что (убийцам) помогли внутри страны».

Маргарита Головатенко