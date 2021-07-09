В Челнах проектирование трамвайной ветки в Замелекесье пройдет в два этапа

В Набережных Челнах проектирование новой трамвайной линии в микрорайон Замелекесье будет проходить в два этапа. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Маршрут трамвайного пути будет следующим: начиная с поворота Набережночелнинского проспекта до Сармановского тракта по проспекту Фоменко до кольца первой автодороги.

Фото: nabchelny.ru

По новой трамвайной линии планируется запустить три трамвайных маршрута с интервалом движения шесть минут. Они обеспечат жителей района Замелекесье, поселка ЗЯБ транспортной доступностью с Сидоровкой, поселком ГЭС и Новым городом.



В мае власти Челнов утвердили расходы на создание проектно-сметной документации для строительства трамвайной ветки в районе Замелекесье. Ожидается, что проектные работы завершатся до конца года.

