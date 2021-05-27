На проект планировки новой трамвайной линии в Челнах выделили 20 млн

В Набережных Челнах утвердили расходы на создание проектно-сметной документации для строительства трамвайной ветки в районе Замелекесье. Проектные работы завершат до конца года.

Само строительство ветки власти города планируют начать в 2022 году.

Новая трамвайная линия должна пройти по Сармановскому тракту, проспектам Фоменко, Казанскому до проспекта Мусы Джалиля. Протяженность сети составит 14 км — по 7 км в одну сторону. На этом пути запланировано 11 остановок. Кроме самой ветки будет возведен мост через реку Мелекеску, грузовая подстанция, оборотное кольцо, 31 автомобильный переезд, пишет «Татар-информ».

Проект планировки новой трамвайной линии в Замелекесье обсудили в Набережных Челнах еще в марте. В январе мэр города Наиль Магдеев потребовал ускорить работы по проектированию новой 16-километровой трамвайной ветки. Чтобы ускорить работу, он предложил разделить подготовку документации на три этапа: первоначально можно спроектировать 4 километра, сделать разворотное кольцо и начать строительство.



Ольга Плешкова