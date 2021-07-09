В Минэкономики Татарстана объяснили рост цен на «борщевой набор»

Фото: Максим Платонов (архив)

В Министерстве экономики Татарстана подтвердили, что в республике выросли цены на картофель и в целом на «борщевой набор». Это связано с тем, что урожай прошлого года уже закончился, а нынешний не появился, заявил замминистра экономики РТ — начальник департамента социально-экономического мониторинга Роман Амирханов.

Он напомнил, что спрос рождает предложение. Здесь просто работает рыночная экономика, заключил Амирханов.

Напомним, по данным Татарстанстата, за неделю с 21 по 28 июня стоимость картошки в республике выросла на 12,43%, до 53,56 рубля за килограмм. Цены на морковь увеличились на 10,57%, до 80,52 руб./кг.

Жалобы на подорожание овощей от татарстанцев стали поступать в прошлом месяце. Особо они обратили внимание на увеличение цен на красную свеклу и морковь. В антимонопольной службе заявили, что жалоб от татарстанцев на рост цен на морковь и свеклу не поступало. Всего с начала 2021 года антимонопольщики рассмотрели 35 обращений жителей республики, связанных с повышением стоимости продуктов: десять на подсолнечное масло, девять — на сахар, восемь — на куриные яйца.

