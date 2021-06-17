В Татарстане подорожали овощи — видео

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В Татарстане подорожали овощи. Жители республики жалуются на увеличение цен на красную свеклу и морковь, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Молодую свеклу продают за 150 рублей, в то время как на прошлой неделе она стоила 35 рублей. Продавцы на рынках заявляют, что столкнулись с такой ситуацией впервые.

В антимонопольной службе заявили, что жалоб от татарстанцев на рост цен на морковь и свеклу не поступало. Всего с начала 2021 года антимонопольщики рассмотрели 35 обращений жителей республики, связанных с повышением стоимости продуктов, — десять на подсолнечное масло, девять — на сахар, восемь — на куриные яйца.

Продовольствие в России в целом подорожало за год на 7,4%. Лидерами роста стали сахар (42%), подсолнечное масло (28%), яйца куриные (28%), все виды курицы (20%), свекла (35,3%), капуста (25,2%), морковь (18,8%), картофель (15,4%), лук (11,3%). Подробнее — в материале «Реального времени».



Татьяна Демина