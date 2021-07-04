В Татарстане зафиксировали рост цен на картофель и морковь

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане вновь отмечен рост цен на картофель и морковь. За неделю с 21 по 28 июня стоимость картошки выросла на 12,43%, до 53,56 рублей за килограмм моркови — на 10,57%, до 80,52 руб./кг. Такие данные приводит Татарстанстат.

За неделю в республике выросли цены на мягкие конфеты, глазированные шоколадом, сахар-песок, фруктово-ягодные, овощные и мясные консервы для детского питания, жирный творог, подсолнечное и сливочное масло, маргарин. Увеличилась стоимость полукопченой и вареной колбасы, баранины, свинины и говядины.

Снижение цены за неделю наблюдалось на неразделанную мороженую рыбу, куриные яйца, карамель, черный байховый чай, свежую белокочанную капусту, репчатый лук и некоторые другие категории товаров.

Жалобы на подорожание овощей от татарстанцев стали поступать в прошлом месяце. Особо они обратили внимание на увеличение цен на красную свеклу и морковь. В антимонопольной службе заявили, что жалоб от татарстанцев на рост цен на морковь и свеклу не поступало. Всего с начала 2021 года антимонопольщики рассмотрели 35 обращений жителей республики, связанных с повышением стоимости продуктов, — десять на подсолнечное масло, девять — на сахар, восемь — на куриные яйца.



Татьяна Демина