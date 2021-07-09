Новости недвижимости

15:48 МСК Все новости
Новости раздела
Недвижимость

Работы на долгострое на улице Заслонова в Казани завершаются

15:28, 09.07.2021
Работы на долгострое на улице Заслонова в Казани завершаются
Фото: Фонд поддержки дольщиков РТ

Казанский долгострой на ул. Заслонова находится в высокой степени готовности. Работы в проблемном доме завершаются, сообщили в Фонде поддержки дольщиков Татарстана.

На сегодняшний день на объекте выполняются фасадные работы, монтаж инженерных систем, внутренние отделочные работы и ведется благоустройство прилегающей территории.

Ключи от квартир в доме получат 60 обманутых дольщиков. Объект должны были сдать еще в 2015 году, но строительство остановилось из-за банкротства застройщика — фирмы «Свей».

Работы возобновилось в апреле прошлого года по республиканской программе поддержки дольщиков. Стройку продолжила компания «Бриз», выкупившая объект с торгов.

Татьяна Демина
Недвижимость Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также