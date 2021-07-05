Казанский долгострой ЖК «МЧС» готовится к сдаче

Фото: Фонд поддержки дольщиков РТ

В Казани практически готовы дома №3 и №4 ЖК «МЧС» на улице Губкина — более 700 обманутых дольщиков будут восстановлены в своих правах.

Инспекторы Госстройнадзора РТ приступили к проверке дома №3 — там завершены строительно-монтажные работы. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда поддержки дольщиков РТ. В доме №4 подходят к завершению чистовая отделка мест общего пользования, устройство инженерных систем, работы по благоустройству территории.

фото: Фонд поддержки дольщиков РТ

Сейчас строители укладывают две дополнительные дороги к домам — от ЖК «Триумф» до проспекта Победы и от дома №3 к ТК «Мегастрой».

фото: Фонд поддержки дольщиков РТ

Дома достраиваются по федеральной программе поддержки дольщиков. Строительные работы выполняет компания «Ак Таш».

В июне сообщалось, что в скором времени в Казани планируется заселить дома №3 и №4 ЖК «МЧС» по ул. Губкина, объекты на Заслонова, 38-42. К сдаче жильцам готовят также дома № 3 и №6 ЖК «Золотая середина» по ул. Чистопольской и Четаева.

Алексей Нечаев