Татарстан проинформировал ФАС об устранении нарушений по субсидиям производителям подсолнечного масла и сахара

Регионы России устраняют выявленные Федеральной антимонопольной службой признаки нарушений при предоставлении субсидий производителям подсолнечного масла и сахара.



О выполнении предупреждений ФАС уже проинформировало правительство Татарстана, а еще правительство Курской области.

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В апреле в ФАС сообщали, что в России нет перебоев с поставками и закупками сахара, дефицита нет.

Правительство России продлило соглашения о стабилизации цен на сахарный песок и подсолнечное масло. Об этом сообщается на сайте кабмина. Соглашения о стабилизации цен на сахарный песок продлили до 1 июня 2021 года, на подсолнечное масло — до 1 октября 2021 года.

Ранее Минсельхоз РФ отмечал, что участники соглашений о стабилизации цен на сахар, которые занимают весь рынок, выполняют свои обязательства и отгружают продукцию в необходимых объемах. При этом сахарные заводы хотят заключить контракты для прямых поставок в торговые сети, что даст им возможность получить субсидию и снизить издержки.

Напомним, СМИ сообщили, что торговые сети уже больше недели не могут закупить сахар у производителей по фиксированным ценам.

По данным издания, такая ситуация произошла после того, как правительство 22 марта заявило о готовности выделять субсидии изготовителям сахара на компенсацию их затрат уже с 1 апреля. Заводы могут получить по 5 рублей за каждый килограмм сахара, который они продают ретейлерам по фиксированной цене. После этого производителям якобы стало невыгодно реализовывать свою продукцию до 1 апреля.

Маргарита Головатенко