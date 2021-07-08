Матыцин прокомментировал отставку Черчесова с поста главного тренера сборной России по футболу

Настал момент, когда российскому футболу стали нужны перемены, заявил министр спорта России Олег Матыцин. Так он прокомментировал уход Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной страны.

— Хочу поблагодарить Станислава Черчесова и весь тренерский штаб сборной России по футболу за 5 лет работы. Все мы помним успешное выступление команды на домашнем чемпионате мира 2018 года — тогда вся страна гордилась игрой российских футболистов, — сказал Матыцин добавив, что сейчас всем очевидно, что российский футбол нуждается в переменах.

Фото: wikimedia.org

Для этого, по словам министра спорта, необходимо провести комплексный анализ проблем, которые накопились. Матыцин отметил, что следует внимательно проанализировать всю систему работы: подготовку кадров, принципы и объемы финансирования в футболе, лимит на легионеров, работу системы детско-юношеского спорта, института сборных команд, взаимодействие с профессиональными клубами, передает ТАСС.

Сегодня Российский футбольный союз принял решение расторгнуть контракт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым и его тренерским штабом. Как сообщалось ранее, РФС проводило переговоры с Леонидом Слуцким («Рубин»), Сергеем Семаком («Зенит») и Валерием Карпиным («Ростов») по поводу назначения на пост тренера российской сборной. Все трое отказались.



Татьяна Леухина