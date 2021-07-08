Россияне приобрели путевки на 6,7 млрд рублей по программе кешбэка на отдых детей

С 25 мая россияне приобрели около 250 тыс. путевок на 6,7 млрд рублей по программе туристического кешбэка для детей. Об этом сообщили журналистам в Ростуризме.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Родители получили кешбэк на сумму порядка 3 млрд рублей. Программа детского туристического кешбэка стартовала 25 мая и продлится до 15 сентября. Родителям возвращают 50% стоимости путевки, но не более 20 тыс. рублей. С 25 мая и до 31 августа все желающие могут покупать путевки в детский лагерь и получать автоматический возврат. При этом вернуться из лагеря можно будет вплоть до 15 сентября, пишет ТАСС.