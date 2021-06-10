Правительство России выделит на программу детского кешбэка еще 4,5 млрд рублей

Правительство России выделит на программу детского кешбэка еще 4,5 млрд рублей. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

Выделенные средства позволят выплатить компенсацию родителям, которые приобрели путевки до старта программы возмещения части стоимости детского отдыха. По расчетам Кабмина, благодаря программе еще 220 тысяч детей смогут отдохнуть в детских лагерях, говорится на сайте правительства.

С начала действия программы было приобретено более 100 тыс. путевок на 3 млрд рублей, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова. Родителям вернули уже 1,3 млрд рублей, пишет ТАСС.



Программа детского туристического кешбэка стартовала 25 мая. Изначально правительство России выделило 5 млрд рублей. Часть стоимости путевок автоматически вернется на карту «Мир». Получить кешбэк за детский лагерь для ребенка смогут и те родители, которые приобрели путевки в детские лагеря до введения программы, поручение разработать расширение программы дал президент России Владимир Путин.

Вся информация о программе размещена на сайте мирпутешествий.рф.



Ольга Плешкова