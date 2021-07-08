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Соцсети: в Казани сделали велодорожку — автомобилисты начали на ней парковаться

14:52, 08.07.2021 3
Соцсети: в Казани сделали велодорожку — автомобилисты начали на ней парковаться
Фото: пресс-служба мэрии Казани

В Казани на улице Большой Красной сделали велодорожку. В соцсетях появились жалобы — водители оставляют на ней автомобили. Пост был опубликован в популярной группе в социальной сети.

Можно увидеть, что несколько машин используют специальную полосу для велосипедов как парковочное место. Новая разметка была нанесена сегодня ночью.

2,5 метра составляет ширина новой велодорожки. Кроме того, в соответствии с нормативными требованиями будут установлены знаки и дублирующие велосипедные светофоры.

Алексей Нечаев
Общество Татарстан
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 15:00
    Бред! Кругом платные парковки и велодорожки... У нас 8 месяцев зимы. Куда нам без велодорожек? Это остро необходимо!
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    Анонимно 15:12
    Какой 8 месяцев зимы, вы что, пишите к нам из Антарктиды?) В Казани зима максимум 4-5 месяцев, и то - часть её можно ездить на велосипеде. Больше полугода можно свободно на нём ездить.
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  • Анонимно 15:03
    Моральные уроды..эти автомобилисты...
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