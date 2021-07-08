Соцсети: в Казани сделали велодорожку — автомобилисты начали на ней парковаться

Фото: пресс-служба мэрии Казани

В Казани на улице Большой Красной сделали велодорожку. В соцсетях появились жалобы — водители оставляют на ней автомобили. Пост был опубликован в популярной группе в социальной сети.

Можно увидеть, что несколько машин используют специальную полосу для велосипедов как парковочное место. Новая разметка была нанесена сегодня ночью.

2,5 метра составляет ширина новой велодорожки. Кроме того, в соответствии с нормативными требованиями будут установлены знаки и дублирующие велосипедные светофоры.

Алексей Нечаев