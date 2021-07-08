В России число приверженцев ЗОЖ составило 10,8 млн человек — это много или мало?

По итогам 2020 года в России насчитывается 10,8 миллиона человек, считающих себя приверженцами здорового образа жизни, посчитала компания FinExpertiza на основе данных Росстата. Это на 3,7 млн человек меньше, чем по итогам 2019 года — тогда приверженцами ЗОЖ считали себя 14,5 млн человек.

Аналитики отметили, что число людей, которые ведут нездоровый образ жизни, также сократилось: 60,53 млн человек в 2019 г., 40,61 млн человек в 2020 г. «По сути, россияне стали стремиться к золотой середине — не сильно себя ограничивали, но и не позволяли себе лишнего. В зону «удовлетворительного» ЗОЖ в 2020 г. перешли около 20 млн закоренелых противников здорового образа жизни», — говорится в исследовании.

Фото: Максим Платонов

В исследовании отмечается, что в 2020 г. число приверженцев ЗОЖ сократилось преимущественно за счет женщин. В 2019 г. их было в 2,3 раза больше, чем мужчин, в 2020 г. — в 1,3 раза больше.

Интересно, что Татарстан оказался в числе регионов-лидеров по доле населения в возрасте от 15 лет, ведущего здоровый образ жизни. В республике, по данным Росстата, приверженцами ЗОЖ считают себя 13,76% мужчин и 22,24% женщин. Больше — в Севастополе (26,79% и 26,34% соответственно) и в Северной Осетии (18,03% и 22,72% соответственно).

Фото: Максим Платонов

10,8 млн россиян-зожников — это:

8,9% от общего количества населения в возрасте от 15 лет . Годом ранее этот показатель был 12%.

. Годом ранее этот показатель был 12%. Чуть меньше, чем должно стать по национальному проекту «Демография» по итогам 2020 года — ожидалось, что доля граждан, ведущих здоровый образ жизни, составит 9%.

по итогам 2020 года — ожидалось, что доля граждан, ведущих здоровый образ жизни, составит 9%. К 2024 году доля таких граждан должна вырасти до 14,5% — при неизменной численности населения это будет около 17,6 млн адептов ЗОЖ.

— при неизменной численности населения это будет около 17,6 млн адептов ЗОЖ. На Татарстан приходится 2,8% от общего числа зожников в России — по подсчетам «Реального времени» на основе данных Росстата, около 304 тыс. человек.

Фото: Роман Хасаев

На регион-лидер по числу адептов ЗОЖ (Севастополь) приходится только 1,2%, или 135,4 тыс. человек.

Возможно , больше, чем в Америке, — по данным исследования Колледжа здравоохранения и гуманитарных наук (США), в Штатах здорового образа жизни придерживаются лишь около 2,7% населения, или 8,8 млн человек.

— по данным исследования Колледжа здравоохранения и гуманитарных наук (США), в Штатах здорового образа жизни придерживаются лишь около 2,7% населения, или 8,8 млн человек. В три раза больше, чем в Испании , которая, согласно Bloomberg Healthiest Country Index, считается самой здоровой страной в Европе. Там приверженцами ЗОЖ являются 8,1% населения, или 3,7 млн человек (данные American Journal of Health Promotion).

Александр Артемьев