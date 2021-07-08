В Казани завершили ремонт трамвайных путей на улице Технической

Фото: "Метроэлектротранс"

На улице Технической в Казани завершили ремонт трамвайных путей — работы прошли на 8 км, по ним в городе курсируют маршруты трамваев №5 и 5а.



Ремонтные путейские бригады МУП «Метроэлектротранс» заменили изношенные шпалы с проверкой шаблона пути (расстояние между рельсами) и установили температурные конденсаторы, которые способны гасить тепловые колебания длины рельсов и тем самым помогают избежать их смещения.

Фото: «Метроэлектротранс»

Аналогичный ремонт проводится на улице Химической, по маршруту трамвая №1. Завершить работы планируется до 14 июля. На участке от улицы Минской до улицы Закиева сейчас тоже ведутся работы — там пройдут объездные трамвайные пути в рамках строительства Вознесенского тракта, сообщает «Метроэлектротранс».

Фото: Метроэлектротранс

Трамвайные пути по Технической улице начали ремонтировать в середине июня. Осенью прошлого года на ней трамвай сошел с рельсов, снес несколько столбов и «Газель» с двумя грузовиками. Обошлось без жертв. В конце июня сообщалось, что ремонт близится к завершению.

Маргарита Головатенко