В Казани завершается ремонт трамвайных путей на Технической улице

В Казани завершается ремонт трамвайных путей по Технической улице. Сейчас уже отремонтировали 2 км 800 метров трамвайных путей (по 1 км 400 м в двух направлениях), сообщает МУП «Метроэлектротранс» в Telegram.

Ожидается, что ремонтные работы трамвайных путей на маршрутах 5 и 5а на участке «ул. Техническая — разворотное кольцо ул. Глазунова» завершатся до 2 июля. Всего будет отремонтировано 8 км трамвайных путей.

После завершения работ на этом участке рабочие начнут ремонтировать трамвайные пути по Химической улице. Работы проведут на протяжении всего трамвайного маршрута №1.



Ночью бригады предприятия также ведут ликвидацию аварийных участков на трамвайных путях. На трамвайном маршруте №4 на участке «ул. Попова — ул. Пионерская» устранили уширения трамвайных путей, установили путевые тяги.



Кроме того, на участке «ул. Минская — ул. Закиева» начались работы по зашивке рельсошпальных решеток по программе «Вознесенский тракт». В этом году здесь стартует строительство первого участка Вознесенского тракта протяженностью 3,8 км — от Аметьевской магистрали до проспекта Победы. На участке «ул. Минская — ул. Закиева» на время строительства будет обустроена объездная трамвайная дорога.

Трамвайные пути по Технической улице начали ремонтировать в середине июня. Осенью прошлого года на Технической трамвай сошел с рельсов, снес несколько столбов и «Газель» с двумя грузовиками. К счастью, обошлось без жертв.

Татьяна Леухина