В Казани начали ремонтировать трамвайные пути

В Казани начали ремонтировать трамвайные пути по улице Технической. Рабочие МУП «Метроэлектротранс» ремонтируют пути на маршрутах №№5 и 5а.

Две бригады по 15 человек заняты перешивкой трамвайных путей на участке улицы Техническая — разворотное кольцо улицы Глазунова. Рабочие проводят выправку пути, меняются изношенные шпалы, устанавливают температурные компенсаторы для разрядки напряжения в рельсах.

«Температурный компенсатор нужен для того, чтобы не было выброса трамвайных путей. В жаркую погоду температурный компенсатор сужает зазор в рельсах, в холодную — расширяет», — объяснил заместитель генерального директора МУП «Метроэлектротранс» Айнур Салихов.

Работы ведутся по ночам, поэтому на перевозку пассажиров это не повлияет. Планируются, что ремонт будет завершен до конца июня. Ремонт также планируется провести на других трамвайных путях, сообщили в Комитете по транспорту.

Напомним, что еще в 2020 году на казанских трамваях участились ЧП. Проблема не была решена и в 2021 году: трамваи продолжали гореть и сходить с рельсов. На этом фоне произошел уход Асфана Галявова, руководившего «Метроэлектротрансом» с самого дня основания предприятия в 2004 году. После него МУП возглавил бывший председатель Комитета по транспорту Казани Айдар Абдулхаков. Тем не менее накануне Абдулхакову уже достался первый сошедший с рельсов трамвай — на Советской площади он перегородил дорогу и парализовал движение. Пострадавших в результате ЧП не было.



Ольга Плешкова