Ритейлеры предупредили Москву о невозможности привить 60% сотрудников вовремя

Российские поставщики и продуктовые ритейлеры предупредили мэрию Москвы о том, что не успевают вакцинировать 60% своих сотрудников до 15 июля хотя бы первым компонентом «антиковидной» вакцины, как предписывают власти.



Пока доля вакцинированных в некоторых компаниях не достигла и 20% проблему компании видят в больших очередях в пункты вакцинации, а еще в возможных перебоях с поставками препаратов. Препятствиями также служат отсутствие мобильных пунктов вакцинации, ограниченную пропускную способность постоянно действующих точек, а еще технические ограничения систем регистрации и сбора данных.

В связи с этим участники рынка просят мэра Москвы Сергея Собянина перенести сроки исполнения указа до 15 августа, сообщает «Коммерсант».

Фото: realnoevremya.ru

16 июня в Москве ввели обязательную вакцинацию для сферы услуг. Согласно указу, компании, задействованные в сфере услуг, торговли, общепита, общественного транспорта и такси должны привить как минимум 60% сотрудников первым компонентом или однокомпонентной вакциной в срок до 15 июля. Вторую прививку работники этих сфер должны получить до 15 августа.

Маргарита Головатенко